تحرك برلماني لمواجهة الطائرات الورقية.. حساسين: طلب إحاطة لمنعها

طالب الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، من الحكومة مواجهة ظاهرة "الطائرات الورقية"، ومنعها بعد كثرة حوادثها، خاصة بعد تأكيد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأن هناك حوادث عدة وقعت جراء "الطائرات الورقية"، التي انتشرت بكثرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية وأن من بين الحوادث سقوط من أعلى العقارات وأخرى من خلال الصعق الكهربائي.

وطالب حساسين في طلب إحاطة تقدم به إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بسرعة التحرك لوقف هذه الظاهرة الخطيرة خاصة بعد انتشارها بصورة ملفتة.

كما ناشد الدكتور سعيد حساسين أولياء الأمور بتقديم النصح والإرشاد لأبنائهم خلال ممارسة هذا النوع من الألعاب، خاصة أن كثرة "الطائرات الورقية" وسقوط بعضها تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق بعدما تلتف على أسلاك الجهد العالي والمتوسط والمنحفض وقيام بعض من علقت طائراتهم في الأسهلاك بالصعود على الأعمدة لإنزالها فتم صعقهم وهذا أمر خطير جدا.