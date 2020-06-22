جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: الطائرات الورقية تسببت في وفاة أطفال صعقا

قال مصطفى عبد الرحمن عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن هناك حوادث عدة وقعت بسبب اللعب بـ"الطائرات الورقية"، التى انتشرت بكثرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأوضح أن من بين هذه الحوادث سقوط من أعلى العقارات، وأخرى من خلال الصعق الكهربائي، مشددًا على أن ذلك يستدعى تدخل أولياء الأمور بتقديم النصح والإرشاد لأبنائهم خلال ممارسة هذا النوع من الألعاب.

وأضاف "عيسى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن كثرة الطائرات الورقية وسقوط بعضها تسبب فى إنقطاع التيار الكهربائى عن المناطق بعدما تلتف على أسلاك الجهد "العالي والمتوسط والمنحفض".

وتابع: "بعض من علقت طائراتهم فى الأسلاك صعدوا على الأعمدة لإنزالها، فصُعقوا وهذا أمر خطير جدًا".

ولفت "عيسى"، إلى أن مصر لديها فائض فى الطاقة الكهربائية، ورغم ذلك يتم انقطاع التيار عن بعض المناطق بسبب الطائرات الورقية.