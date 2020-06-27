الكويت تؤكد على موقفها الرافض لقرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية

أكدت دولة الكويت على موقفها المبدئي والثابت الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ورفضها التام لقرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية نظرا لما له من تداعيات خطيرة على عملية السلام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم، من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، تم خلاله التطرق إلى القرار الإسرائيلي وما يمثله من انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية وتعطيل لعملية السلام.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، عن الصباح تأكيده على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء تلك الانتهاكات.