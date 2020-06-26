يبدأ صرفها الشهر المقبل.. طرق وخطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس

بعد أن أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف المجمد السابق من العلاوات الخمس كل 3 شهور بداية من الشهر المقبل، بدأت وزارة التضامن الاجتماعي أول أمس عملية الاستعلام إلكترونيًا عن استحقاق صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات من خلال إدخال الرقم التأميني والرقم القومي لمستحق المعاش.

وأوضحت وزارة التضامن الفئات المقرر لها صرف العلاوات الخمس، وهم كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015، مضيفة أن عدد المستحقين هو 2.4 مليون مستحق، بقيمة إجمالية 28 مليار جنيه بالمتجمدات، حيث إن التكلفة السنوية لصرف العلاوات الخمس تبلغ 7 مليارات جنيه سنويا.

وتستعرض "الوطن" خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات على النحو التالي:

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس

- الدخول على رابط الهيئة القومية للتأمينات من هنــــــــا.

- يمكنك الاستعلام عن العلاوات الخمس عن طريق كتابة إما الرقم القومي للقائم بالصرف، أو كتابة الرقم التأميني.

- بعد ذلك قم بكتابة اسم الأم، ثم قم بالضغط على "أنا لست برنامج روبوت".

- بعد ذلك قم بإرسال الطلب لتتمكن من معرفة قيمة الزيادة المقررة ومواعيد الصرف.

ومع زيادة الضغط على موقع الاستعلام عن العلاوات الخمس، ما دفع الوزارة لتوفير طريقة أخرى للاستعلام عن العلاوات الخمس كالتالي:

الخط الساخن للاستعلام عن العلاوات الخمس

أتاحت وزارة التضامن الإجتماعي خطًا ساخنًا، للاستعلام عن الرقم التأميني والموقف من استحقاق العلاوات الخمس، من خلال الاتصال التليفوني على الرقم 16217.

وأوضحت الوزارة أن الاستعلام من خلال الخط الساخن يكون يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.