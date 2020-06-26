مقتل 8 إرهابيين وتدمير 14 وكراً بضربات جوية في صلاح الدين العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم، مقتل 8 إرهابيين وتدمير 14 وكراً بضربات جوية في محافظة صلاح الدين، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وذكر البيان، أن "طيران التحالف الدولي نفذ سلسلة ضربات جوية على أهداف منتخبة لأوكار عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال خانوكة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

وأضاف أن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب خرجت بواجب تفتيش ومداهمة لهذه الأوكار التي تم استهدافها، حيث تبين أن هذه الضربات أدت الى قتل8 إرهابيين وتدمير 14 وكراً وكهف ونفق، كما فتشت القوة المنفذة للواجب 8 أوكار، وقد تم التعامل معها أصوليا".