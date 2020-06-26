بصورة من طفولته.. خالد سليم: "خليك واثق في حلمك ومحدش يوقفك"

استعاد الفنان خالد سليم، ذكريات طفولته، وإيمانه بحلمه في عالم الفن، والسعي وراءه حتى تحقيقه، وذلك بصورة له وهو طفلا صغيرا، عبر موقع إنستجرام.

وكتب "خالد"، تعليقا على صورته في الطفولة، بقوله: "اللي في الصورة طفل صغير اسمه خالد سليم، بس كان عنده حلم كبير".

وتابع: "عشان توصل لحلمك، لازم تكون واثق من نفسك وفي موهبتك ومتخليش حد يوقفك أبدًا، عشان لما تكبر تبص لصورك، وتفتكر قد إيه الرحلة كانت صعبة بس تستاهل".

وأطلق خالد سليم، مؤخرا أغنيته الجديدة "اللي فات مات"، وتم تصويرها فيديو كليب، كلمات وألحان عزيز الشافعي.