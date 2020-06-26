محافظ بورسعيد يستقبل مدير مديرية الأوقاف لبحث استعدادات فتح المساجد غدا

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور صفوت نظير مدير مديرية الأوقاف ببورسعيد، بديوان عام المحافظة ، وذلك لبحث استعدادات فتح المساجد غدا، طبقا لقرار السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والذى نص على إعادة فتح دور العبادة لجميع الصلوات ماعدا صلاة الجمعة، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيرس المستجد.

واستعرض اللواء عادل الغضبان، مع مدير مديرية الأوقاف، خطة المحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة داخل المساجد الذى سيتم فتحها اعتبارا من فجر السبت ، مشددا على ضرورة الالتزام بأعمال التطهير والتعقيم المتواصلة فى كافة المساجد وبعد كل صلاة، مع الالتزام الكامل بإجراءات التباعد وترك مسافات آمنة بين المصليين.

ومن جانبه أكد مدير مديرية الأوقاف ببورسعيد، جاهزية المساجد لاستقبال المصليين، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مع تكثيف اعمال التطهير بالمساجد و تواجد الأدوات الوقائية والطبية داخل المساجد.

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بالالتزام بكافة التعليمات عند التردد على المساجد و الحفاظ على البعد الاجتماعى والنظافة الشخصية وعدم التجمعات وترك المسجد بعد الانتهاء من الصلاة منعا للتزاحم ، مؤكدا على أننا نهدف فى المقام الأول الحفاظ على سلامة المواطنين والمرور من هذه المرحلة بسلام.