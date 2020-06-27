نائب الرئيس الأمريكي: الإصابات بكورونا ترتفع بسرعة في الولايات الجنوبية

كشف مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، عن أن الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ترتفع بسرعة في الولايات الجنوبية بالبلاد وذلك في ظل مخاوف من موجة جديدة من الفيروس بعد أن بدأت جميع الولايات إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال بنس، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "نحن نقف هنا اليوم نظرا لتزايد حالات الإصابة في الولايات الجنوبية"، مشيرا إلى أن 16 ولاية ارتفعت فيها عدد الإصابات.

وكشف بنس، عن أنه سيسافر إلى 3 ولايات تعتبر الأكثر تضررا "تكساس و فلوريدا وأريزونا" من الارتفاع الجديد "للحصول على تقرير ميداني عن الوضع"، مشددا على أن جميع الولايات تعيد فتح الاقتصاد "بشكل آمن ومسؤول".

وكانت السلطات الصحية في فلوريدا، أعلنت في وقت سابق، اليوم، أنها سجلت 9000 إصابة جديدة وهو أعلى عدد يومي من الإصابات منذ أن بدأت الجائحة.

تراجع الأسهم الأمريكية مع استمرار المخاوف من ارتفاع إصابات الوباء

اقتصاديا، تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات، اليوم، وسط مخاوف من ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد في الولايات المتحدة وتأثيرها على الانتعاش الاقتصادي.

مؤشر "داو جونز" الصناعي يتراجع بنسبة 2%

وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 2 5، فيما انخفضت مؤشرات كل من "ستاندرد أند بورز" و"ناسداك" التكنولوجي بنسبة 1.5و 1.7% على التوالي.

وتأتي هذه النتائج بع إعلان حاكم ولاية تكساس جريج أبوت في وقت سابق اليوم، "أن الولاية ستوقف بعض إجراءات إعادة الفتح مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس ودخول المستشفيات فالارتفاع مدفوع إلى حد كبير بأنواع معينة من الأنشطة لاسيما التجمعات في الحانات".

وأعلنت سلطات ولاية فلوريدا، أنها قد تغلق الحانات لزيادة عدد الإصابات فيها.

وجاءت الخسائر اليوم بالرغم من الارتفاع القياسي في إنفاق المستهلكين في شهر مايو الماضي حيث أعلنت وزارة التجارة، اليوم، أن الإنفاق زاد بنسبة 8.2% الشهر الماضي وهي علامة إيجابية للاقتصاد الأمريكي وسط عدد متزايد من الأنباء السلبية المتعلقة بالجائحة.