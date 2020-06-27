إجراءات جامعة المنصورة للدراسات العليا للمصرين والوافدين في ظل كورونا

وضع مجلس جامعة المنصورة، إجراءات جديدة لامتحانات الدراسات العليا وامتحانات المواد التكميلية، ومناقشة الرسائل العلمية، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (covid-19).

أولاً: الطلاب المصريين:

امتحانات الدراسات العليا:

عقد الامتحانات بعد انتهاء تعليق الدراسة، ووفقا لجداول الامتحانات المعتمدة حسب كل كلية، وسيتم إعلان كل الجداول الامتحانات بوقت مناسب، مؤكدة أن أمان الطلاب أولوية، وتم وضع آليات وضوابط تسمح بإقامة الامتحانات مع الحفاظ على معايير صحة وسلامة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

امتحانات المواد التكميلية:

يعقد امتحان فى صورته التقليدية بعد نهاية تعليق الدراسة.

التسجيلات الجديدة:

إمكانية عقد السمينارات للتسجيلات الجديدة Online

مناقشات الرسائل العلمية:

صدر قرار الدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، بتأجيل تقديم شهادة إجادة اللغة لطلاب الدراسات العليا، لتكون شرطا لمنح الدرجة، بدلاً من كونها شرط تشكيل لجنة الحكم والمناقشة، ويتم حاليا عقد مناقشات الرسائل العلمية عن طريق الفيديو كونفرنس، بحضور الطالب وأحد أعضاء لجنة المناقشة، والحكم على الأقل داخل الجامعة.

وأكد أن لائحة الدراسات العليا، تنص على مناقشة الرسالة العلمية خلال شهرين من تاريخ اعتماد قرار تشكيل لجنة المناقشة والحكم فى الماجستير، وفى الدكتوراه ثلاثة أشهر، ونتيجة للظروف الحالية، لا يتم الالتزام حرفيا بهذه المدد المحددة تقديرا للظروف.

ثانياً: الطلاب الوافدين:

امتحانات الدراسات العليا:

‎سيتم عقد امتحانات الطلاب الوافدين بالجامعة والمتواجدين داخل جمهورية مصر العربية، بعد انتهاء تعليق الدراسة، ووفقا لجداول الامتحانات المعتمدة حسب كل كلية.

أما الطلاب الوافدين المتواجدون خارج مصر حاليا، ستؤجل امتحاناتهم وتقبل اعتذاراتهم عن دخول الامتحان ولا يتم احتساب هذه الفترة ضمن الفترة المطلوبة لإتمام الدرجة، وستعقد الامتحانات في وقت لاحق عند التمكن من العودة إلى مصر وفقاً للظروف وبعد التأكد من تاريخ وصولهم إلى مصر طبقا لجوازات السفر.

امتحانات المواد التكميلية:

يعقد امتحان فى صورته التقليدية بعد نهاية تعليق الدراسة عند التحقق من العودة إلى مصر وفقاً للظروف وبعد التأكد من تاريخ وصولهم إلى مصر طبقا لجوازات السفر.

شرط الحصول على اللغة:

صدر قرار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا بتأجيل تقديم شهادة إجادة اللغة لطلاب الدراسات العليا لتكون شرطاً لمنح الدرجة بدلاً من كونها شرط تشكيل لجنة الحكم والمناقشة.

التسجيلات الجديدة:

إمكانية عقد السمينارات للتسجيلات الجديدة Online

مناقشات الرسائل العلمية:

يتم حاليا عقد مناقشات الرسائل العلمية عن طريق الفيديو كونفرنس، بحضور الطالب وأحد أعضاء لجنة المناقشة والحكم على الأقل داخل الجامعة، ومناقشة الرسائل العلمية عن طريق الفيديو كونفرنس، بشرط حضور الطالب وأحد الأساتذة المحكمين داخل قاعة المناقشة بالجامعة.

أما المناقشة في وجود الطالب خارج البلاد، فقد أجل المجلس الأعلى للجامعات النظر فيها، حتى تتضح فترة تعليق الطيران.

تنص لائحة الدراسات العليا، على مناقشة الرسالة العلمية خلال شهرين من تاريخ اعتماد قرار تشكيل لجنة المناقشة والحكم فى الماجستير، وفى الدكتوراه ثلاثة أشهر، ونتيجة للظروف الحالية، ووجود بعض الطلاب خارج جمهورية مصر العربية، لا يتم الالتزام بهذه المدد المحددة.

الرسوم الدراسية:

المدة ما بين موعد عقد اختبار الطالب وفقا لجدول الامتحانات بالكلية، وموعد دخوله الاختبار الفعلي، سيتم إسقاطها من الرسوم الدراسية، وفى حالة حصول الطالب على اعتماد قرار تشكيل لجنة المناقشة، والحكم فى الماجستير، وفى الدكتوراه، ولم يناقش فى خلال المدد المحددة، نتيجة وجوده خارج البلاد لا يتم مطالبة الطالب برسوم دراسية، إضافية لحين إجراء المناقشة.