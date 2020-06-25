في غرف مزدوجة.. شروط إعادة تسكين طلاب بمدن جامعة المنصورة

قررت جامعة المنصورة، فتح باب التقدم لطلاب الفرق النهائية للتسكين بالمدن الجامعية، من الذين كانوا مقيمين خلال العام الجامعى 2020، الراغبين في الإقامة خلال فترة الامتحانات بشهر يوليو 2020.

وأوضحت الجامعة أن التقدم وفقا للخطوات التالية:

- ملء طلب التسكين المرفق وإرساله على البريد الإلكتروني (manshostels@mans.edu.eg)، وذلك في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2020.

- سيتم تسكين طلاب كليات (الطب "الفرقة الرابعة" طب الأسنان، الحقوق، الهندسة، الحاسبات، التجارة، الصيدلة، الآداب، السياحة والفنادق)، وذلك يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020.

- طلاب كليات (الفنون الجميلة، التمريض، العلوم، الطب البيطري، الزراعة، التربية النوعية، التربية الرياضية، التربية) يوم الاثنين الموافق 29 يونيو2020.

واستثنت الجامعة من تلك الشروط، طلاب المحافظات الحدودية والصعيد، حيث يتم تسكينهم فور وصولهم للمدن الجامعية، على أن يتم تحديد موعد لاحق لتسكين الفرقة الخامسة والسادسة بكلية الطب.

- الإقامة بحد أقصى غرف زوجية.

- التغذية وجبات جافة طوال فترة الإقامة وتبدأ من وجبة العشاء يوم التسكين.

- يتم تقديم الطلب بصرف النظر عن قيام الطالب بالإخلاء من المدن الجامعية أم لا.

- للاطلاع على تعليمات الإقامة يرجى الدخول على هذا الرابط https://drive.google.com/…/1w4hKAaZbCSr4_BQZnh5wwIlC_…/view

- لطباعة طلب التسكين يرجى الدخول على هذا الرابط https://drive.google.com/…/1w0D5onI5zJQ5i2d8vRx2nysxq…/view

- يقوم الطالب بطباعة طلب التسكين وملء كل البيانات الموجودة عليه وتصويره وإرساله على البريد الإلكتروني (manshostels@mans.edu.eg).