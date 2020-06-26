يوسف الشريف: اسمي الحقيقي محمد إسماعيل.. وفيه جزء تاني من "النهاية"

حل الفنان يوسف الشريف، ضيفًا على الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، في حلقة خاصة ليتحدث فيها عن مسلسل النهاية، الذي شارك به في الموسم الرمضاني المنقضي.

في البداية كشف يوسف الشريف عن اسمه الحقيقي، مشيرًا إلى أن يوسف الشريف اسم الشهرة، وأن اسمه الحقيقي محمد إسماعيل.

وتحدث الشريف عن نهاية مسلسل النهاية، متوقعًا أن يكون له جزء ثاني، نظرًا للنهاية المفتوحة للمسلسل، مؤكدًا أنه لا يشترط تقديم الجزء الثاني في الموسم المقبل أو الذي يليه، مؤكدًا أنه يفضل الحصول على فرصة للراحة والتفكير بين كل عمل والآخر.