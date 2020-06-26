شريف الدسوقي: كاملة أبو ذكري "رئيسة دولة المبدعين"

قال الفنان شريف الدسوقي، إن المنتجة كاملة أبو ذكري، تعد "رئيسة دولة المبدعين"، وذلك لما أثرت عليه خلال مشاهدته لفيلم "ملك وكتابة"، وكان أحد أعمالها الإخراجية: "أتفرجت عليه 200 مرة".

وأضاف "الدسوقي" خلال استضافته ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه عمل كثيرا على تأهيل نفسه، حتى يثبت نجاحه في الأعمال الفنية التي خاضها مؤخرا، موضحا أنه عمل على تمثيل عددا من الأدوار المختلفة منذ فترات بعيدة.

وأكد أن ظهوره الأخير في مسلسل "بـ100 وش"، جاء بعد ترشيح "أبوذكري" له، ليؤدى أحد أدوار المسلسل الذي عرض في شهر رمضان الماضي، بعدما أعجبت الأخيره بدوره في "ليل خارجي"، مشيرا إلى أنه تلقى عددا من ورش التمثيل خارج مصر، حتى يظهر بمظهر متألق في المسلسلات المصرية.