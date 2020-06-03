بأيدي الطلاب.. أعمال فنية لتجميل سور مستشفى بنها الجامعي

شارك طلاب كلية التربية النوعية بجامعة بنها، في أعمال تجميل وتطوير سور مستشفى بنها الجامعي بالرسومات واللوحات الفنية.

وقال الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، إن أعمال تجميل سور المستشفى الجامعي تضمنت لوحات فنية لطلاب قسم التربية الفنية، شملت شعاري محافظة القليوبية وجامعة بنها وصورًا لمجموعة من كبار العلماء.

وذكر الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى لجامعة بنها، إن أعمال تطوير سور مستشفى بنها الجامعي لم يكلف الجامعة جنيهًا واحدًا، حيث تولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أعمال التطوير مجانًا كهدية للجامعة، وتم تجميل السور بلوحات فنية من طلاب كلية التربية النوعية.

وكان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قد تفقدا أعمال رفع كفاءة وتجديد وتجميل السور الخارجي للمستشفى الجامعي، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري بالمنطقة.