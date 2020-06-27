"لو هتقابل صحابك على قهوة".. ماذا تفعل لتجنب الإصابة بكورونا؟

في اليوم الأول من تنفيذ إجراءات مجلس الوزراء، برفع الحظر عن حركة المواطنين، مع إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع حظر الشيشة، استعد الكثيرون لمقابلة أصدقاءهم، والذهاب معهم للمقاهي والمطاعم، بعد أن استمر غلقها لمدة تقرب من 3 أشهر.

وحتى لا تزداد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراءات إعادة الفتح، تقدم "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، عدة نصائح لتجنب الإصابة بالعدوى، وفق الموقع الإجراءات المعلن عنها، من جانب مجلس الوزراء، كالتالي:

-التزم بالذهاب للمطاعم التي تحدد الحد الأقصى لعدد الأفراد على طاولاتها 6 أفراد فقط.

-يجب أن تحرص على ترك مسافات آمنة بين الأفراد على الطاولة الواحدة لا تقل عن 1 متر، و2 متر بين الطاولة والأخرى.

-وإذا كان المطعم صغير يمكن أن يكون عدد الأفراد على الطاولة الواحدة بين 2 إلى 3 أفراد.

-تجنب لعب الطاولة والدومينو على المقاهي، حتى لا تنتقل العدوى من خلال تبادل التلامس بها.

-الحرص على الذهاب للمطاعم التي تستبدل المفارش المصنوعة من القماش إلى البلاستيكية، أحادية الاستخدام.

-استخدام أدوات الطعام العادية من الورق أو البلاستيك.

-تجنب ملامسة أصدقاءك عند الالتقاء بهم والحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي.

-يجب تجنب تناول الشيشة حتى لا تنتقل لك العدوى ولمنع التعرض لدفع الغرامة المفروضة.