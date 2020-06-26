"النيلى" يتفقد استراحات مراقبي امتحانات الثانوية بالمدرسة النووية

تفقد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح الإستراحات الحكومية فى فندق المدرسة النووية، والمخصصة من تعليم مطروح لإقامة المراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجنة إمتحانات الثانوية العامة بمدينة الضبعة.

وتابع "النيلى" ،اليوم، الجمعة إستراحات منتدبى لجان الثانوية العامة بفندق المدرسة النووية بالضبعة موجها محمد راتب مدير الإدارة التعليمية بالضبعة بتذليل أى عقبات فى حينها لتوفير الأجواء المعيشية المناسبة والإقامة المريحة التى تناسب قيمة ومكانة المعلم المصرى وذلك تنفيذا للتعليمات الوزارية الخاصة وطبقا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد "النيلى" على إستمرار متابعة جميع الإستراحات لمنتدبى لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة وتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع إنتشار فيروس كرونا.