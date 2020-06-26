فاروق الباز: جلبت 4 أطنان صخور نادرة من مناجم العالم إلى مصر لدراستها

قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري ومستشار رئيس الجمهورية، إنه استثمر فترة فيروس كورونا في كتابة مذكراته بعنوان "أبوللو وأنا" ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

وأضاف الباز، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية ياسمين سعيد، في برنامج " الجمعة في مصر"، المذاع على فضائية Mbc masr، أنه أثناء سفره للخارج جلب 4 أطنان من الصخور النادرة من مناجم العالم إلى مصر ليقوم بدراستها جيولوجيا وكان ذلك على نفقته الخاصة.

وتابع، أنه فوجئ عند عودته لمصر بطلبهم له لتدريس مادة الكيمياء للطلبة ولم يكن معه نقود وقتها ورفض ذلك، وفي الوقت نفسه كانت زوجته حامل وكان لا يملك ثمن إجراء العملية الجراجية التي تتكلف 35 جنيها وقام باقتراضها من أصدقائه حينها.

واستكمل، أنه منذ طفولته كان يريد أن يصبح جراحا في المخ ولكن مجموعه في الثانوية العامة لم يساعده على دخول كلية الطب والمتاح له كان دخول كلية طب الأسنان والعلوم ففضل أن يدخل كلية العلوم.