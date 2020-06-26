المتحدث باسم الوزراء: المقهى اللي هيقدم شيشة هيتقفل وصاحبه معرض للحبس

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن الحياة لم تتوقف في مصر، لكن لم يعد هناك مواعيد لحظر الحركة، وأي مواطن من حقه التحرك على مدار اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "إم بي سي مصر"، ان الانشطة الترفيهية سيسمح لها بعودة العمل، بالإجراءات الاحترازية، وطاقتها الاستيعابية ستكون 25% من طاقتها في الأيام الطبيعية.

وتابع، ان وزارة التنمية المحلية أرسلت كتب توعية لكل المحافظات، ومتوقعون عدم الالتزام من قبل البعض في بداية التطبيق، وسيكون هناك 3 عقوبات، هي الحبس لمدة سنة أو الإغلاق الفوري أو غرامة قدرها 4000 جنيه. وواصل: "أي حد هيشغل شيشة هيتقفل وهيبقى معرض للحبس، وعمومًا إحنا كنا محبوسين بشكل جزئي مقارنة بأي دولة تانية، ويجب أن يكون مسافة مترين بين كل منضدة وأخرى، والمسافة بين كل شخص على المنضدة لا تقل عن متر، وسيتم تطبيق العقوبات". وأردف، أنه من ضمن المعايير التي ستطبق هذا الأمر هو المساحة الإجمالية للمكان الذي سيتم عليه التفتيش، وهذه المساحة يسمح لها بعدد معين من المناضد. وأشار، إلى أن القهاوي البلدي ستخضع لنفس القواعد ونفس الفرق التفتيشية التي ستفتش في المهندسين والزمالك مثلًا، وسنعلن القرارات الخاصة بالإغلاق وأسماء المقاهي المغلقة: "لأننا لو سبنا الحبل على الغارب هنوصل لمرحلة الدول اللي بتفكر ترجع عن قرارات الغلق".