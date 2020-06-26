سامح شكري: إثيوبيا تعهدت بعدم ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن إثيوبيا تعهدت بعدم الإقدام على ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق.

وأضاف وزير الخارجية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "إم بي سي مصر": "التفاصيل الخاصة باللجنة الحكومية الفنية الخاصة هو أمر مرهون برئيس جنوب أفريقيا ومعاونيه".

وتابع: "تحدثت مع وزير خارجية جنوب أفريقيا لإعادة التأكيد على الفهم المشترك لما تم التوصل إليه، حيث توافق أعضاء مكتب الاتحاد بمشاركة الدول الثلاث وبقية أعضاء المكتب مثل مالي والكونغو وغينيا على أن توكل المفاوضات إلى لجنة حكومية ذاتية ورئاسة الإتحاد الأفريقي وأمريكا والاتحاد الأوروبي ومالي وكينيا والكونغو بحيث يتم صياغة اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد مع عدم ملء الخزان إلا بعد التوصل إلى اتفاق".

وأشار، إلى أن كل الحاضرين أكدوا على عزمهم التوصل لاتفاق وهذا مقرون بعدم اتخاذ إجراء أحادي بالملء لأنه يفرع أي مفاوضات من مضمونها.