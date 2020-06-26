وزير الخارجية: إعلان القاهرة بشأن ليبيا أكد على عدم القيام بعمل عسكري يعوق الاتفاق

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن إعلان القاهرة بشأن الأزمة الليبية أفرز زخمًا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وعدم إقدام أي طرف على عمل عسكري يعوق التوصل إلى اتفاق.

وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن هناك نفوذ وتدخل تركي واسع، يجب ألا يؤدي إلى تعقيد الموقف ويستمر في توفير السلاح ودعم الميليشيات في محاولتها للانقضاض على الشعب الليبي.

وتابع: "نحن نجري اتصالات مع كافة الأشقاء في لبيبا لتقريب وجهات النظر، في إطار 3 مسارات أقرتهم مسار برلين والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي وكلها تتيح للأشقاء في لبيبا الانخراط في العملية التفاوضية".

وواصل: "منفتحون على كافة الأطراف ولا نرى إلا العمل من خلال الأشقاء في ليبيا الذين يعلون مصلحة الشعب الليبي على أي شيء آخر".