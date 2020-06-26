أديب: اجتماع "سد النهضة" استمر 5 ساعات.. وتحدثت كل دولة عن مشكلاتها وآمالها

قال الإعلامي عمرو أديب، إن التوصل إلى حل في أزمة سد النهضة، لم يكن مكانه إلا عبر الاتحاد الأفريقي ورؤساء الدول الأفارقة، حيث حظيت القمة المصغرة التي اشتملت على هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، ورئاسة الاتحاد، ورئيس جنوب أفريقيا ونائبيه كينيا ومالي، والكونغو الديمقراطية، بخلاف الدول الأطراف في سد النهضة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، للتباحث حول أزمة سد النهضة، بجو من الإيجابية جمع كل الأطراف المشاركة فيه.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه قبل 24 ساعة، تحدث رئيس وزراء إثيوبيا عن الملء دون رادع، بينما جاء الاتفاق الجديد بعقد لجنة فنية من الدول الثلاث، مع عدم وجود أية تحركات أحادية فردية حتى ينتهي هذا الأمر، موضحا أن ذلك التحرك جيد، ويضع الأمور في نصابها، حيث استمر الاجتماع مدة الـ5 ساعات.

وأكد أن الاجتماع شهد تحدث كل الدول عن مخاوفها ومشاكلها وآمالها تجاه سد النهضة الإثيوبي.