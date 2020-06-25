السودان يطلب من مجلس الأمن إثناء إثيوبيا عن بدء ملء السد قبل الاتفاق

طلب السودان من مجلس الأمن الدولي، إثناء جميع الأطراف عن أي إجراءات أحادية، فيما يخص سد النهضة، بما في ذلك البدء في ملء خزان السد قبل التوصل إلى اتفاق، لما يترتب عليه من تعريض سلامة تشغيل سد الروصيرص جنوب جمهورية السودان، وبالتالي حياة الملايين من الذين يعيشون في المصب، لخطر كبير.

وذكرت وزارة الري السودانية، في بيان اليوم، أن وزارة الخارجية السودانية تقدمت أمس الأربعاء، بخطاب لمجلس الأمن الدولي، بشأن موقف السودان من آخر تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي، ونتائج جولات المفاوضات الثنائية والثلاثية التي عقدت مؤخرا بوجود مراقبين من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي ضمن مبادرة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

وأكد السودان، في هذا الخطاب، على مواقفه المبدئية التي بينها في خطابه السابق أول هذا الشهر، وأحاط المجلس بنتائج جولات التفاوض الأخيرة التي أحرزت تقدماً كبيراً في القضايا الفنية الرئيسية، بينما لا يزال الاختلاف قائما حول بعض القضايا القانونية الأساسية، مما دفع السودان لاقتراح رفع تلك القضايا إلى مستوى رؤساء الوزراء لتوفير الدعم السياسي المطلوب.

وأوضح السودان، أن لديه قناعة كبيرة بأن أفضل نص توفيقي متوفر هو مسودة الاتفاقية المؤرخة في 14 يونيو الجاري، التي قدمها السودان في مرحلة متقدمة من الجولة الأخيرة للمفاوضات، وسعى فيها إلى استيعاب مصالح واهتمامات جميع الأطراف بصورة شاملة وعادلة ومتوازنة، يمكن أن تمهد الطريق لإبرام الاتفاقية المرجوة.

وطلب السودان في خطابه من مجلس الأمن، دعوة قادة الدول الثلاث لإظهار إرادتهم السياسية والتزامهم بحل القضايا القليلة المتبقية، وحث الأطراف إلى اعتماد المسودة الشاملة التي قدمها السودان في المفاوضات الأخيرة كأساس لعمل وإكمال وثيقة الاتفاق التي ترضي جميع الأطراف.

ونبه الخطاب أيضا إلى أن الزمن المتوفر للوصول للاتفاق ضيق وحرج، ودعا الجميع للعمل بجد للوصول للحظة تاريخية في حوض النيل وتحويل سد النهضة إلى محفز للتعاون بدلاً من سبب للصراع وعدم الاستقرار.