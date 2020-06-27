يوسف الشريف: اندهشت من تعليق الخارجية الإسرائيلية على مسلسل النهاية

علق الفنان يوسف الشريف، على رد فعل الصحافة الأجنبية والإسرائيلية، ورد فعل الخارجية الإسرائيلية على مسلسل "النهاية"، قائلا: إنه مندهش من رد فعل الغرب.

وأضاف الشريف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc": "مبدأ إن جهات تكتب أو تهتم أو تتكلم حاجة جميلة وتشرف"، معتبرًا أن تعليق الخارجية الإسرائيلية: "الموضوع غريب وعليه علامات استفهام، إن وزارة خارجية دولة لو جاز التعبير، تطلع بيان رسمي بسبب كلمة في مسلسل، ودي محصلتش في التاريخ، ولو حصلت على موضوع أكبر بكتير".

وانتقد الشريف، ادعاؤهم حرية الفن والإبداع، وحديثهم عن المسلسل، مؤكدًا أنه لم يقدم مسلسل سياسي، لكنه تخيل للعالم في مرحلة.