أديب: موافقة صندوق النقد على منح قرض لمصر دليل على نجاح الإصلاح الاقتصادي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن صندوق النقد الدولي، وافق على منح مصر 5.2 مليار دولار أمريكي، كقرض لمواجهة أثار كورونا.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "MBC مصر"، أن ذلك القرض يأتي في إطار مواجهة أثار فيروس كورونا، وذلك بعدما حصلت مصر على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار: "مجمل ما حصلت عليه مصر لمواجهة تداعيات كورونا، يقرب من 8 مليارات دولار"، موضحا أن ذلك القرض، يعد برنامج على مدار عام من الآن، لمساعدة الحكومات في مواجهة أثار جائحة فيروس كورونا.

وأكد أن ذلك القرض، يؤكد التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية، ولم يكن لصندوق النقد إعطاء مصر تلك القروض، في حال فشلها في برنامجها الأول: "هما عايزين يحافظوا على ثمار الإصلاح الاقتصادي".