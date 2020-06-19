عمرو أديب: الدولة المصرية لم تنس مصابي الأمراض المزمنة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإدارة المصرية بذلت مجهود كبير في ملف كورونا، لكن الرعاية الصحية كانت مختلفة للأمراض الأخرى، بالاهتمام المزمن بالوباء والفيروس، واضطرت مثل باقي دول العالم، أن تحول العديد من المستشفيات إلى مستشفيات عزل، ووضع الكثير من الموارد لتوفر المستشفيات والأدوية الخاصة بالوباء.

وأضاف خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "هناك ملايين ينتظرون الرعاية الصحية، ملايين عندهم أمراض مزمنة، في حاجة إلى أدوية ومسشتفيات، وعمليات، وقد يكونوا خائفين من التوجه إلى المسشتفيات، لكي لا يصابوا بفيروس كورونا".

وتابع: "هؤلاء الناس لم تنساهم الدولة المصرية، وعدنا مرة أخرى تحت شعار 100 مليون صحة، ووصلنا لمرحلة أسوأ وكأن العناية الصحية مخصصة فقط لفيروس كورونا، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه باستمرار الاهتمام بـ100 مليون صحة والصحة العامة، ووصول الأدوية إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها".