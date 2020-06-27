إنجه يسخر من "عدم الإعجاب" بظهور أردوغان على تويتر: سيفصلون النت

علق المرشح الرئاسي السابق، محرم إنجه، تعليقًا هزليًا حول مشاركة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، مع الشباب على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأشار إنجه، إلى "عدم الإعجاب" الذي ظهر في فيديو أردوغان مع الشباب، وقال: "لا تضغطوا أيها الشباب على (لا يعجبني) بهذا القدر، وإلا سيفصلون النت بعد ذلك"، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وتعرض أردوغان، لموقف مخزٍ، أثناء عقده اجتماعًا مع مجموعة من الشباب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فبينما كان يجيب على تساؤلات الشباب حول البطالة وغيرها من القضايا، انهالت التعليقات الرافضة له، قبل أن ينتبه القائمون على الأمر، ويلغون خاصية التعليقات.

وخلال اللقاء، تبين أن عدد الرافضين له يفوق عدد المعجبين بكثير، كما تزايدت التعليقات التي عبرت عن رفضها له، من قبيل:"ليس هناك تصويت لك مرة أخرى"، و"سنتقابل في صناديق الاقتراع"، وذلك عقب تمني أردوغان للشباب مستقبلًا باهرًا ومزيدًا من النجاح والطموحات.

وبعد تزايد التعليقات الرافضة لأردوغان في لقائه مع الشباب، تم وقف التعليقات، وأنهى أردوغان الفيديو بقوله: "نتمنى المزيد من النجاحات للشباب".