أستاذ حالات حرجة بقصر العيني: نظام "تقنية الإيكمو" موجود بمصر منذ 2014

قالت الدكتورة عالية عبدالفتاح، أستاذ طب الحالات الحرجة بمستشفى قصر العيني، إن الأطباء المصريين، يقوموا بمواجهة فيروس كورونا، عبر مختلف الأجهزة الموجودة بوزارة الصحة، ومنهم الجهاز العامل بـ"تقنيه الإيكمو"، وهو أحد الأجهزة الحديثة بالوزارة، وتم خلاله إنقاذ سيدة مصابة بكورونا، وتم ولادتها قيصريا قبل معاناتها، لوجود فشل تام بالجهاز التنفسي لديها.

وأضافت "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن قسم الحالات الحرجة في مصر معتاد على التعامل مع كل الحالات المرضية، من خلال مختلف الأجهزة الحديثة الموجودة في الوزارة، موضحة أن الجهاز الذي تم إخضاع السيدة عليه، متواجد في مصر منذ 5 سنوات، وتلك هي المرة الأولى الذي يتم استخدامه لإنقاذ إحدى الحالات المريضة بكورونا.

وأكدت أن الفريق الطبي الذين قام باستقبال الحالة، كانوا بانتظارها في تمام الساعة 5 صباحا بالمستشفى، تلقوا إخطارا من وزارة الصحة بتلك الحالة، وكانوا على استعداد تام في التعامل معها وإسعافها، مشيرة إلى أن زوج السيدة على اتصال مع الفريق، ويتم التواصل معهم باستمرار للاطمئنان على حالاتها.

وتابعت: "النباطجية 6 ساعات، 4 دكاترة متواصلين لمدة عمل أسبوع، وقبل ذهابه إلى أسرته، يتم إجراء مسحة ضد كورونا، وتحاليل للتأكد من عدم إصابته بالفيروس، وهما بيفضلوا فترة متعرضين للمصابين للفيروس، وكل ما زادت كل ما كانت فرصة الإصابة موجودة".