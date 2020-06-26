"الصحة" تنصح السيدات بتأجيل الحمل بسبب فيروس كورونا: ليس رفاهية

قال قطاع تنظيم الأسرة والسكان بوزراة الصحة والسكان، إن تأجيل الحمل في الظروف التي يشهدها العالم من انتشار فيروس كورونا أصبح أمرا ضروريا وليس رفاهية، حيث إنه تم اكتشاف مضاعفات للڤيروس وهو إنه من الممكن أن يسبب تجلط الدم مما يؤثر على المشيمة "مصدر غذاء الجنين"، بخلاف الأعراض الأخرى للحوامل.

وتابع القطاع في منشور توعوي له عبر "فيس بوك"، اليوم، أن الحمل قد يتسبب في ضعف المناعة بطريقة غير مباشرة فتكون الحامل عرضة للإصابة بالڤيروس، "يبقى الحل اللي قدامك دلوقت إنك تحافظي على نفسك وعلى اللي ممكن يحصل للجنين لو حصل حمل في الظروف دي، وعلشان تحمي نفسك يبقى ضروري تستخدمي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة واللي بيوفرها لك قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوحدات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة".