محافظ الإسكندرية عن أصحاب الكافيهات: "عطشانين للفتح"

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن قرارات رئيس مجلس الوزراء، جاءت في موعدها تماما، حيث كان من المستحيل حظر كامل لوقت أكبر من ذلك، حرصا على العمالة اليومية وغير المنتظمة.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه تم وضع ضوابط والتزامات من رئاسة مجلس الوزراء في المساجد والمطاعم والكافيهات، وتم وضع حدود ومواعيد واضحة صريحة، موضحا أنه وبداية من، اليوم، ستعود الحياة بالمطاعم والكافيهات بنسبة 25%.

وأكد أن السعة الاستيعابية لكل كافيهات المحافظة في الفتح الـ25% لأكثر منضده للمترددين على الكافيه: "نحسب النسبة ونحددله العدد المطلوب، ونتمني منهم الالتزام"، مشيرا إلى أن أصحاب الكافيهات "عطشانين" للفتح، وقد يكون هناك خروقات من قبل البعض، الذي سيتم التعامل معها بكل حسم وحزم على من لا يقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، التي أقرتها الدولة.

وتابع: "أخذنا قرارات على كل الكافيهات، علشان تطهر وتعقم وتلتزم بالإجراءات الاحترازية والمعقمات، والشواطئ العامة بيكون فيه الزحام بمئات الآلاف وسيستمر الإغلاق، وسمح بالتواجد في القري السياحية، سمح فيها بالتواجد بشرط الالتزام بالضوابط والإجراءات، وبيكون فيه تباعد اجتماعي بين كل أسرة مستقله تحت مظلة، وبدأنا بالشواطئ الخاصة وفق الضوابط والالتزامات".