كافيهات ونوادي.. دليل الأماكن التي تفتح أبوابها للمواطنين غدا

يستعد المواطنون لعودة الحياة التدريجية بدءا من غد السبت، الموافق 27 يونيو، وفق ما أعلنته الحكومة في اجتماعها يوم الثلاثاء 23 يونيو، من خلال تخفيف الإجراءات الاحترازية التي أقرتها مسبقًا لمواجهة فيروس كورونا، وتستعرض "الوطن" الأماكن التي يتم فتحها بدءا من غد السبت 27 يونيو، كالتالي:

فتح السينمات والمسارح والمراكز الثقافية مع السماح فقط بتواجد 25% من طاقتها الاستيعابية، والالتزام بكل إجراءات التباعد للحد من انتشار الفيروس.

فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط بتواجد 25% من طاقتها الاستيعابية، مع استمرار منع تناول الشيشة.

فتح النوادي الرياضية ومراكز الشباب، والسماح بتواجد 25% من طاقتها الاستيعابية.

فتح دور العبادة لأداء الشعائر اليومية، مع استمرار تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية وغلق دورات المياه الملحقة بدور العبادة.

ولمعرفة العقوبات التي تنتظر المخالفين للإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة اضغط هنـــــــــــا.