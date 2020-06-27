هولندا تقدم مساعدات بقيمة 3.8 مليار دولار لإنقاذ "كيه.ال.ايه" للطيران

أعلنت الحكومة الهولندية، أمس الجمعة تقديم حزمة مساعدات لشركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية "كيه.إل.إم" بقيمة 3.4 مليار يورو (3.8 مليار دولار) لإنقاذها من الانهيار بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ونقلت وسائل الإعلام الهولندية عن وزير المالية وبوكه هويكسترا قوله إن "الدعم المالي مكون من قرض مباشر من الحكومة قيمته مليار يورو (1.1 مليار دولار) وقروض تجارية اتفقت عليها الشركة مع عدد من البنوك بقيمة 2.4 مليار يورو (2.6 مليار دولار)".

وأضاف هويكسترا، أن "تأثير فيروس (كورونا) على قطاع الطيران أخطر بكثير مما كان يعتقد أولا"، مرجحا إمكانية تقديم المزيد من الدعم للشركة مستقبلا.

وأكد هويكسترا، أن انهيار (كيه.إل.إم) سيكون له تأثير كبير على دور مطار (شيفول) في أمستردام والعديد من الوظائف في جميع القطاعات وكذلك بالنسبة للشركات التي قررت اتخاذ هولندا مقرا لها.

من جانبها، ذكرت محطة (إن.أل) الإخبارية الهولندية، أن مجلس الوزراء الهولندي وافق على أن تقوم الشركة الأم "الخطوط الجوية الفرنسية - كيه.إل.إم" بتخفيض التكاليف بنسبة 15%.

وتمتلك كل من الحكومتين الفرنسية والهولندية 14% من المجموعة.