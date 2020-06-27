يوميات كورونا في المغرب العربي.. ارتفاع إجمالي إصابات تونس إلى 1164

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية، إلى 9.896.953، فيما وصل إجمالي الوفيات 496.045، بينما بلغت حالات الشفاء منه 5.349.783 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كما انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الجمعة، تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا المستجد من ضمن الذين تم إجلاؤهم مؤخرا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1164، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة التونسية، في بيان، إنها أجرت في الساعات الـ24 الأخيرة 221 تحليلا مخبريا أسفرت عن تسجيل 8 تحاليل إيجابية من بينها حالتي إصابة جديدتين ووافدتين من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري و6 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

وأضافت الصحة التونسية، أنه تم شفاء 1023 حالة شفاء و50 حالة وفاة و91 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 28 حالة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات بالبلاد 698 حالة.

وأشار المركز الليبي، في بيان، إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 140 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 18 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته بوابة "الوسط" الليبية.

الإصابات بالوباء في المغرب تقترب من 12 ألف

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 295 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بالبلاد إلى 11 ألفا و633 حالة.

وأوضحت الصحة المغربية، في، أمس الجمعة، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية وإجراء التحاليل المختبرية، بلغ 608 آلاف و802 حالة منذ بداية انتشار الفيروس التاجي في المغرب.

وأضافت الوزارة المغربية، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 218 حالة، كما تم تسجيل 156 حالة شفاء ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 8 آلاف و656 حالة.

وفي الجزائر، سجلت السلطات، أمس الجمعة، أعلى معدل إصابات بكورونا المستجد منذ ظهور المرض بها في فبراير الماضي بتسجيلها 240 حالة إصابة في يوم واحد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

وأعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية الجزائرية لمتابعة كورونا المستجد، جمال فورار، في مؤتمر صحفي يومي، ارتفاع عدد المصابين إلى 12 ألفا و685 مصابا، و885 حالة وفاة، مضيفا أنه تم تسجيل 240 حالة جديدة، و7 حالات وفاة جديدة، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 9066 حالة.

وأوضح فورار، إلى أن أغلب حالات الوفاة هي لكبار السن، مشيرا إلى وجود 48 مريضا في العناية المركزة.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في موريتانيا إلى 3907 حالة

وفي موريتانيا، أعلن مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة الدكتور محمد محمود ولد اعلي محمود مساء أمس الجمعة تسجيل 55 حالة شفاء، ووفاة واحدة، و 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الموريتانية.

وأكد محمود، أنه تم التوصل لهذه النتيجة بعد إجراء 1621 فحصا من بينها 101 فحصا للمتابعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكد حتى الآن إلى 3907 حالة، منها 1280 حالة شفاء، و 120 وفاة.