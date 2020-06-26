الجامع الأزهر يفتح أبوابه لاستقبال المصلين بدءا من الغد
02:54 م | الجمعة 26 يونيو 2020
أعلنت إدارة الجامع الأزهر الشريف عن فتح أبوابه لاستقبال المصلين لأداء الصلوات الخمس، ابتداءً من غد السبت، الموافق ٦ من ذي القعدة ١٤٤١هـ - ٢٧ يونيو ٢٠٢٠م.
وشددت إدارة الجامع على ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية المتبعة، حرصًا على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا.
وأهابت إدارة الجامع الأزهر بالمصلين ضرورة مراعاة ما يلي:
- حضور كل مصلٍّ إلى رحاب الجامع الأزهر متوضئًا؛ حيث سيتم غلق دورات المياه والميضأة الخاصة بالجامع.
- الدخول عبر البوابات المخصصة للتعقيم.
- دخول كل مصلٍّ مرتديًا كمامة.
- إحضار كل مصلٍّ سجادة الصلاة الخاصة به بعد التأكد من تعقيمها جيدًا.
- الالتزام بالتباعد بين المصلين بحيث لا تقل المسافة بين كل مصلٍّ وآخر عن المتر.
- عدم المكوث في الجامع بعد أداء الصلاة.
- عدم التجول في صحن الجامع وأروقته من غير داعٍ.
وأشارت إدارة الجامع إلى أن الأنشطة العلمية والدعوية التي يزاولها الجامع الأزهر الشريف، متوقفة حتى إشعار آخر.