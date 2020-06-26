الجامع الأزهر يفتح أبوابه لاستقبال المصلين بدءا من الغد

أعلنت إدارة الجامع الأزهر الشريف عن فتح أبوابه لاستقبال المصلين لأداء الصلوات الخمس، ابتداءً من غد السبت، الموافق ٦ من ذي القعدة ١٤٤١هـ - ٢٧ يونيو ٢٠٢٠م.

وشددت إدارة الجامع على ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية المتبعة، حرصًا على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وأهابت إدارة الجامع الأزهر بالمصلين ضرورة مراعاة ما يلي:

- حضور كل مصلٍّ إلى رحاب الجامع الأزهر متوضئًا؛ حيث سيتم غلق دورات المياه والميضأة الخاصة بالجامع.

- الدخول عبر البوابات المخصصة للتعقيم.

- دخول كل مصلٍّ مرتديًا كمامة.

- إحضار كل مصلٍّ سجادة الصلاة الخاصة به بعد التأكد من تعقيمها جيدًا.

- الالتزام بالتباعد بين المصلين بحيث لا تقل المسافة بين كل مصلٍّ وآخر عن المتر.

- عدم المكوث في الجامع بعد أداء الصلاة.

- عدم التجول في صحن الجامع وأروقته من غير داعٍ.

وأشارت إدارة الجامع إلى أن الأنشطة العلمية والدعوية التي يزاولها الجامع الأزهر الشريف، متوقفة حتى إشعار آخر.