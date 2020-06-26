2 متر تباعد ولا صلاة جمعة.. كيف يستعد الجامع الأزهر لاستقبال المصلين؟

قال الدكتور هاني عودة، المشرف على الجامع الأزهر، إن الجامع ملتزم بكل الإجراءات التي نص عليها مجلس الوزراء، فسيتم إقامة الصوات الخمس دون صلاة الجمعة.

وأوضح عودة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الجامع ملتزم بعمليات التعقيم بصفة دورية بعد كل صلاة، مشيرا إلى أنه سيتم الإبقاء على السجاد مكانه مع التعقيم الدائم والمستمر للمسجد بالكامل.

وأشار المشرف على الجامع اأزهر إلى وجود علامات تباعد بين المصليين تبلغ مترين بين الشخص والآخر حيث يتم مراعاة التباعد الأفقي والرأسي.

وأعلنت إدارة الجامع الأزهر الشريف عن فتح أبوابه لاستقبال المصلين لأداء الصلوات الخمس، ابتداءً من غد السبت، الموافق 6 من ذي القعدة 1441هـ - 27 يونيو 2020م.

وشددت إدارة الجامع على ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية المتبعة، حرصًا على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وأهابت إدارة الجامع الأزهر بالمصلين ضرورة مراعاة ما يلي:

- حضور كل مصلٍّ إلى رحاب الجامع الأزهر متوضئًا؛ حيث سيتم غلق دورات المياه والميضأة الخاصة بالجامع.

- الدخول عبر البوابات المخصصة للتعقيم.

- دخول كل مصلٍّ مرتديًا كمامة.

- إحضار كل مصلٍّ سجادة الصلاة الخاصة به بعد التأكد من تعقيمها جيدًا.

- الالتزام بالتباعد بين المصلين بحيث لا تقل المسافة بين كل مصلٍّ وآخر عن المتر.

- عدم المكوث في الجامع بعد أداء الصلاة.

- عدم التجول في صحن الجامع وأروقته من غير داعٍ.

وأشارت إدارة الجامع إلى أن الأنشطة العلمية والدعوية التي يزاولها الجامع الأزهر الشريف، متوقفة حتى إشعار آخر.