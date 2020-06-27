صناعة السينما: "كان نفسنا نبدأ بـ50%.. المنتجين خايفين"

قال هشام عبدالخالق، نائب رئيس غرفة صناعة السينما، إنه تم التباحث مع المنتجين والموزعين ودور العرض، لقرار الفتح بنسبة 25%: "كان نفسنا نبدأ بـ50%، وأي منتج خايف ينزل الجديد لديه".

وأضاف "عبدالخالق" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الغرفة ناشدت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في البدء بالمرحلة التجريبية، مع رفع نسبة الفتح حتى نشجع المنتجين في ضخ أفلام جديدة، موضحا أن هناك عدد كبير من الأفلام التي كان المفترض طرحها في الأسواق

وأكد أن الفيلم أثناء إنتاجه، يتم وضع تكاليف إنتاج موزعة في دور العرض داخل وخارج مصر، والمنصات الرقمية والمحطات الفضائية، وهناك تدرج للإيرادات يأتي في أكثر من مرصد، مشيرا إلى أن سينما السيارات كانت لتكون بديل مؤقت لتلك الأزمة: "اللي رايح السينما مجهزة بشكل معين وفيه صوت بطريقة معينة ومشاهدة، ونتيجه قلة إيرادات صناعة سينما اليسارات، بسبب تطور دور السينمات، أدى إلى عزوف الكثيرون عنها، وعرضت كبديل مؤقت في بعض الدول".