شيكو عن سامي مغاوري: "أسطورة ومش واخد حقه"

وصف الفنان شيكو، الفنان سامي مغاوري، بالفنان الأسطوري في عالم الكوميديا، قائلًا: "فنان أسطورة ومش واحد حقه"، مؤكدًا أن الأخير يُدرك جيدًا تفاصيل وطبيعة الكوميديا.

وقال "شيكو" خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، إن سامي مغاوري قد يتنازل عن إيفيه لزمليه في أي عمل فني يُشارك فيه، إذ أنه يحرص على نجاح العمل، قائلًا: "الحاجات دي مش موجودة إلا عند فنانين قليلين".

وأكد أن سامي مغاوري، لا يهتم بمساحة الدور، بقدر اهتمامه بالتأثير، قائلًا: "هو مقتنع إن الفنان بحضوره، حتى لو هيقول جملة واحدة.. وبيحب يشوف اللي حواليه ناجحين".

يذكر أن سامي مغاوري، تعاون مع شيكو، في مسلسل "اللعبة" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وشاركهم البطولة هشام ماجد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومي كساب، ومن تأليف فادي أبو السعود، وإخراج معتز التوني.

تدور أحداث حول وسيم ومازو، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.