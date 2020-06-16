رسالة شيكو لبيومي فؤاد في عيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب ياظابط الإفيه

احتفل اليوم، الفنان بيومي فؤاد، بعيد ميلاده الـ 55، من خلال نشر عدة صور له، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "فؤاد"، عبر حسابه على "إنستجرام"، "النهاردة عيد ميلادي، يارب تكون سنة سعيدة أحسن من اللي قبلها، وجمهوري معايا دايما".

وحرص "فؤاد"، على نشر صورة مجمعة، تضم عددا من اللقطات للأدوار التي قام بها واشتهر بها بين الجمهور.

وحرص عدد من الفنانين ومتابعيه، على تهنئته بعيد ميلاده، حيث قال له الفنان شيكو "كل سنة وأنت طيب يا ظابط الإفيه".

وهنأه المطرب رامي جمال، بقوله "كل ثانية وأنت وكل اللي بتحبهم طيبين وبخير يا أستاذ".

وتنوعت تهنئة متابعيه، ما بين "كل سنة وأنت طيب يا شهبندر الكوميديا"، و"كوميديا كوميديا"، و"كل سنة وأنت ملك الكوميديا".