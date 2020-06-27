تأجيل دعوى إلزام "التعليم" برد نصف المصروفات الدراسية لـ23 أغسطس

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من المحاميين عمرو عبد السلام وحميدو جميل، والتي طالبا فيها بإلزام وزارة التربية والتعليم برد نصف المصروفات الدراسية لجلسة 23 أغسطس المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 35550 لسنة 74 شق عاجل الدائرة السادسة تعليم، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وذكرت الدعوى أن العالم يعاني من انتشار مرض فيروس كورونا المستجد، وهو ما جعل المسؤولين يتخذون إجراءات احترازية من بينها إلغاء الترم الثاني من المدارس، وبذلك يكون الطلاب لم يحصلوا على الخدمة التي تقاضت المدارس ثمنها مقدما.

وتابعت الدعوى، أننا في الظروف التي تمر بها جميع المهن، والإجراءات المفروضة للوقاية من المرض، تتطلب التضافر وعدم المتاجرة، خصوصا أننا اضطررنا لغلق مكاتبنا وأعمالنا خوفا من انتشار المرض، وهو ما زاد من أعبائنا بعدم وجود دخل خلال تلك الفترة.