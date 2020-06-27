محافظ أسيوط يتابع توافر السلع وضبط الأسعار في الأسواق

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، للوقوف على المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية بالمحافظة، والتأكيد على توفر السلع التموينية وضبط الأسعار بالقرى والمراكز واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب في السلع التموينية، والتأكد من سلامة المنتجات ومنع الإتجار بها في السوق السوداء.

وشدد المحافظ خلال اجتماعه، اليوم، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم في الأسواق والمحال التجارية، والمنشآت والجهات الحكومية وقطاعات الخدمات بجميع المراكز والأحياء بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

ووجه المحافظ خلال اللقاء وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة والبيئة ورؤساء المراكز والأحياء لضبط الأسعار، والتأكد من سلامة اللحوم والأسماك والمواد الغذائية المعروضة بالمحال التجارية مشددا على ضرورة مساندة الدولة في الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتفادي تداعياته السلبية على المجتمع المصري بشكل عام، ورصد حالة السوق ومتابعة مدي توافر السلع بأنواعها المختلفة، خاصة الأساسية التي يحتاجها المواطن يومياً، وبحث احتياجات المواطنين بصفة مستمرة والتنسيق مع كافة الشعب التجارية.

وفى سياق متصل، أعلن محافظ أسيوط، عن التنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ورؤساء المراكز والأحياء وفتح منافذ للسلع الغذائية الثابتة والمتنقلة بأسعار مخفضة تسهيلًا على المواطنين وتوفير السلع الضرورية للمواطنين مع تكثيف الحملات التموينية على المحال لضمان صلاحية وجودة السلع التموينية والمواد الغذائية المعروضة.