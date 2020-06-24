محافظ أسيوط يوجه بتفعيل الإجراءات الاحترازية بامتحانات الثانوي العام

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتذليل كل العقبات أثناء سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بلجان الامتحانات البالغ عددها 94 لجنة.

وأمر المحافظ بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بدخول الطلاب اللجان، وتفعيل التباعد الاجتماعي والتطهير المستمر للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وشدد على تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير، بحد أقصى الساعة 7 ونصف صباحًا.

وقال صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه جرى عقد اجتماع اليوم بمشاركة الدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم وعبد الناصر حامد مدير التعليم العام وبحضور رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، للتأكيد على تفعيل جميع القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم سير أعمال الامتحانات والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".