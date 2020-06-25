محافظ أسيوط: الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء لعودة نشاط بعض المنشآت

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه سيتم تنفيذ القرارات الصادرة عن إجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والخاصة بالتوافق علي عودة النشاط التدريجي لبعض المنشآت التي تقدم الخدمات للمواطنين ومنها المطاعم والمقاهي في إطار عدد من المعايير والاشتراطات، مؤكدا تنفيذ تلك القرارات بكل حزم وعدم التهاون مع أي منشآت تخالف تلك الاشتراطات وذلك استكمالًا لخطة المحافظة وسلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - ١٩" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأصدر محافظ أسيوط تعليماته لجميع رؤساء المراكز والاحياء بالمتابعة المستمرة لقرارات رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا الخاصة بفتح المطاعم - المقاهي المرخصة من وحدات الإدارة المحلية وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 27/6/2020 حتى الساعة العاشرة مساءًا يومياً ومراعاة تطبيق الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح وفي حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب الرخصة ووقف نشاط المنشأة والسماح فقط باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر.

وشدد على الالتزام ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وغلق أماكن ألعاب الأطفال وضرورة حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط يتعلق بتجمعات وتوزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية في المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا وتوفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة واستمرار الإلتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة والتشديد على استمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم وأهمية إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام (قدر المستطاع) وفى حالة استخدام المفارش القماش يتم الإلتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر وضرورة الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع) وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام مع وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.

وشدد المحافظ على ان يتم قياس درجات الحرارة لجميع العاملين يومياً وإخطار مديرية الصحة والسكان بأي حالة إصابة يتم اكتشافها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان وإلتزام العاملين في المنشأة بإرتداء الكمامات طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية في التعامل وتقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الأنتظار إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أى وسيلة أخرى وتوفير أجهزة كشف الحرارة لقياس درجات الحرارة لرواد المنشأة وتطبيق قواعد التباعد الإجتماعى وترك مسافة "متر" بين كل عميل وآخر داخل المنشأة فيما يخص خدمة الـتيك آوي.وأكد المحافظ على تكثيف حملات المتابعة والمرور علي المقاهي والكافيهات والمطاعم للتأكد من تطبيق تلك الاشتراطات وعلي رأسها مواعيد الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين وعلي رأسها الغلق الفوري ووقف النشاط فضلاً عن متابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة في التاسعة مساءً ووقف حركة المواصلات في الثانية عشر في منتصف الليل وحتى الرابعة صباحاً يومياً .