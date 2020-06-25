صور.. محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بـ 4 مدارس

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، بعض مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بحي غرب أسيوط للوقوف على سير أعمال الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية باللجان البالغ عددها 94 لجنة على مستوى مراكز المحافظة،.

كما تفقد المحافظ مقار لجان مدرسة الانتصار الرسمية لغات والجلاء الابتدائية والجامعة الابتدائية الموحدة والجامعة الإعدادية بحي شرق مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حماية لأبنائنا الطلاب وللعاملين بالمدارس وتنفيذاً للتعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء و وزارة التنمية المحلية .

واستكمل المحافظ جولته بتفقد لجان الجامعة الابتدائية الموحدة والمدرسة الإعدادية والتقى رئيس كل لجنة واطمأن على انتظام أعمال الامتحانات دون أية عقبات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع الطلاب والملاحظين قبل دخول اللجان كما خضع المحافظ لقياس درجة الحرارة والمرور عبر بوابة التعقيم مشددا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية بكل لجنة وتوزيع أدوات التعقيم على جميع الطلاب وخضوعهم لقياس درجات الحرارة وتسليمهم أغطية الأحذية وأكياس الجل.

وشدد محافظ أسيوط على تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير بحد أقصى الساعة 7 ونصف صباحا وجاهزيتهم لبدء اليوم بكامل الاستعدادات "ماسكات وجوانتى وغطاء الحذاء و التعقيم بالبوابة و قياس درجة الحرارة" وذلك مسؤولية مباشرة لرئيس لجنة السير والمراقب الأول والمراقب فضلا عن الالتزام بتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان ومتابعة تباعد الطلاب بالتنسيق مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة والتأكيد على تحقيق التباعد الاجتماعي للطلاب داخل اللجنة حتى دخولهم الامتحان.

بالإضافة لمتابعة الطلاب أثناء التعقيم ببوابة التعقيم واستلام الكمامة الطبية وكيس جل التعقيم ومتابعة نظافة اللجنة وإجراءات التعقيم الوقائية بصفة يومية بالإضافة إلى تواجد أفراد الأطقم الطبية باللجان لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والتنسيق مع غرفة عمليات المديرية والمحافظة لرصد أية شكاوى أو بلاغات والتعامل الفوري معها.