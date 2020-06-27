ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ليبيا إلى 713 حالة

ذكر المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، أنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 713 حالة.

وأوضح المركز، في بيان أوردته بوابة "الوسط" الليبية، أنه استلم 476 عينة لتحليلها جاءت 461 عينة سالبة، و15 عينة موجبة منها 5 حالات جديدة، و10 حالات لمخالطين، مشيرا إلى ارتفاع حالات الشفاء من الفيروس إلى 142 حالة بعد تعافي حالتين.

وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنين، ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، والتي تشمل حظر التجول، ومنع التجمعات، والحجر المنزلي، والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.