الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 21 إصابة جديدة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، عدم تسجيل أي حالات وفاة بسبب فيروس كورونا الجديد خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 21 حالة إصابة جديدة منها 17 بعدوى محلية و4 حالات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83483 شخصا فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن جميع حالات الإصابة المحلية تم تسجيلها في بكين، فيما خرج 5 مرضى من المستشفيات بعد شفائهم ليصل إجمالي المتعافين إلى 78444 شخصا.

وأضافت أنه حتى نهاية يوم أمس تم الإبلاغ عن 1899 حالة وافدة من الخارج غادر منها 1814 شخصا المستشفيات بعد شفائهم، فيما مايزال 7876 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مصابين تحت الملاحظة الطبية بعد خروج 791 شخصا من الملاحظة أمس.

وأشارت إلى أنه تم أمس الإبلاغ عن 12 حالة جديدة بدون أعراض، بينها 8 حالات وافدة من الخارج، ليصل إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت تحت الملاحظة الطبية إلى 106 حالات منها 64 وافدة من الخارج.وحتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1196 حالة إصابة بينها 7 وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و46 حالة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و447 حالة في تايوان بينها سبع وفيات، فيما خرج 1091 مريضا في هونج كونج و45 مريضا في ماكاو و435 مريضا في تايوان، من المستشفيات بعد شفائهم.