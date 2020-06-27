محافظ الجيزة  يتابع التزام المحلات باشتراطات الفتح

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية بأحياء العجوزة والدقي وشمال وجنوب الجيزة، وذلك للوقوف على حجم الإنجاز في أعمال التطوير الجارية بعدد من القطاعات، ومتابعة استعدادات أجهزة المحافظة لمراقبة الشارع مع بدء سريان إجراءات تخفيف قرارات الدولة بشأن مواجهة مرض كورونا.

وشملت الجولة تفقد المحافظ لمسار المطلع والمنزل المتوقعين لمحور ترعة الزمر من شارع جامعة الدول العربية.

شدد المحافظ على أصحاب المحال بضرورة الحفاظ على مستوى النظافة بمحيط المحال، وعدم إشغال الطريق وأمهل المحافظ أصحاب معارض السيارات 48 ساعة لرفع السيارات من أمام المعارض لمنع إشغال الطريق وتسهيل حركة المرور، موجها بتوقيع غرامة على مالك أحد محال العصائر الشهيرة لانتشار القمامة بمحيطه والإضرار بالرصيف.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة للمرور الدوري وفرض النظام ورصد أية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها فورا، وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات خاصة بقطع الأراضي الفارغة ومنع كل صور الإشغال والتعدي على الطريق، مشددا على المتابعة الدورية لأعمال التطوير الجارية وتوحيد العرض الخاص بالأرصفة وإزالة أي حواجز أو معوقات أمام الأبنية والعقارات والمنشأت أيا كانت.

وفي ذات السياق وجه المحافظ بتحسين حالة الرصف ومطالع ومنازل الكباري والمحاور والشوارع الجانبية وإعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من أعمال المرافق، على أن لايتم إصدار أي تصاريح للحفر عقب اتمام أعمال الرصف حفاظا على المال العام، ورفع الإشغالات أعلى كوبري مشاة شارع المطار وتحسين صورة المداخل الخاصة به وتنظيم عمل المحال والأكشاك بمحيطه.

وخلال الجولة وجه المحافظ مسؤولى جهاز السرفيس ببحث إقامة موقف للسيارات أسفل محور 26 يوليو بالتقاطع مع شارع السودان، مؤكدا على ضرورة توفير أقصى مساحة ممكنة لضم كل سيارات الميكروباص أمام وبمحيط موقف هيئة النقل العام لتسهيل الحركة المرورية.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بميدان النهضة، وشدد على ضرورة أن تظهر الأعمال بصورة حضارية مشرفة كونه أحد مداخل المحافظة والذي يحيط به العديد من المنشآت والمزارات الثقافية والتاريخية الهامة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة ورؤوساء أحياء الدقي وجنوب الجيزة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورئيس جهاز السرفيس بالجيزة.