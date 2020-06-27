أوقاف المنوفية: 3437 مسجدا استقبل المصلين اليوم

استقبلت مساجد المنوفية، المصلين بداية من فجر اليوم السبت، بعد إعادة فتحها مرة آخرى وذلك بعد حوالي 3 أشهر، من قرار غلق المساجد وفرض التجوال لمنع التجمعات ومكافحة العدوى بفيروس كورونا بين المواطنين.

وأعلن فضيلة الشيخ أحمد عبدالمؤمن، وكيل وزارة الأوقاف، بالمنوفية، أنه تم فتح 3437 مسجدا فجر اليوم، بنطاق المحافظة لاستقبال المصلين لأداء الصلوات الخمس من جديد، وذلك بعد الانتهاء من تطهير وتعقيم المساجد، والتأكيد على أئمتها بضرورة تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد في جميع الصلوات، والتنبيه على المصلين بضرورة ارتداء الكمامة الطبية واستعمال سجادة الصلاة الشخصية، والتأكيد على الالتزام بعلامات التباعد بين المصلين وعدم المصافحة أو المعانقة، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار في عمليات الرش والتطهير وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد "عبدالمؤمن"، على عدم فتح دورات المياه وعدم السماح بدخول الجنائز أو إقامة صلاة الجنائز أو عقد القران، أو أي تجمعات داخل المساجد وعدم فتح الأضرحة والمقامات وغلق جميع الأبواب المؤدية إليها، مع استمرار تعليق صلاة الجمعة وعدم فتح مصليات السيدات، وعدم إقامة أي دروس علم أو ندوات أومقارئ.

من جانبه ناشد محافظ المنوفية، المواطنين بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف المصرية لفتح المساجد والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.