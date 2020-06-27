إدارة أزمة كورونا بأسيوط: تعاملنا مع 791 شكوى وتم صرف 550 شنطة أدوية

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن لجنة إدارة أزمة كورونا، والتي تم تشكيلها بالمحافظة، تعاملت مع 791 إخطارا وشكوى خلال شهر، من خلال الخطوط الساخنة التي تم الإعلان عنها، وغرف العمليات بالمراكز والأحياء، حيث تم التدخل العاجل مع 270 شكوى كانت تحتاج للتدخل السريع بنقل حالات مرضية إلى المستشفيات وتوفير أسرة عناية لها، وإجراء التحاليل الطبية والفحوصات لبعضها، بجانب توجيه بعض حالات الاشتباه بفيروس كورونا إلى المستشفيات المركزية والعامة.

وأكد المحافظ، أنه تم صرف 550 حقيبة أدوية لحالات العزل المنزلي بالتنسيق مع الإدارات الصحية بالمراكز والأحياء، كما تم نقل بعض الحالات التي تعاني من مضاعفات صحية بواسطة سيارات مرفق الإسعاف المجهزة إلى المستشفيات، وفقاً للتنسيق مع إدارة الطوارىء بمديرية الصحة، ضمن خطة المحافظة وسلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأكد المحافظ أن غرفة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، تلقت 225 إخطارا وشكوى بشأن استفسارات العزل المنزلي، و341 اتصالا بخصوص استفسار عن أعراض فيروس كورونا، و43 إخطارا عن وفيات، و93 إخطارا لتحويل حالات إلى المستشفيات، و21 إخطارا لتحويل حالات من عيادات خاصة إلى مستشفيات العزل، و23 إخطارا لتحويل حالات إلى غرف عناية، و45 إخطارا واتصالا بشأن الاستفسار عن شنط الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا، حيث تم استقبال استغاثة لفتاة من مركز الفتح تطلب نقل والدها المسن المشتبه بإصابته بفيروس كورونا ويعانى من أمراض مزمنة وتم بالفعل التنسيق ونقله بواسطة سيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى الإيمان العام لتوقيع الكشف الطبي وحجزه بالمستشفى، كما تم استقبال استغاثة مواطن بشأن مريض يعانى من فشل كلوي وأصيب بفيروس كورونا ويحتاج إلى جلسات غسيل كلوى، وتم التنسيق مع مستشفيات جامعة أسيوط لاستقبال المريض وعمل الفحوصات اللازمة له وتجهيزه لإجراء جلسات الغسيل الكلوي له بمستشفيات الصحة.

كما تلقت الغرفة إخطارا بوجود حالات اشتباه بفيروس كورونا بإحدى دور المسنين الخاصة بمنطقة المعلمين بحى غرب، وتم التوجه إلى الدار، وتم نقل 6 حالات اشتباه إلى مستشفيات الصحة لتلقى العلاج اللازم وتوقيع الكشف الطبى على باقى حالات الدار وتقييمهم ومتابعتهم بصفة مستمرة .

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والتي تضم الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور علاء محمد عطية رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسيوط، وممثلي الجهات الأمنية والرقابية، والدكتور أسامة حجازي مدير عام الطب الوقائى بالمديرية، والدكتور وحيد مصطفى مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية، والدكتورة مروة حاني وكيل الإدارة، ويحيى زكريا أبورحمة مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، والدكتورة عزة بدري منصور، مسئول الغرفة الوقائية بمديرية الصحة، والدكتور محمد حميدة مدير إدارة الطوارىء بالمديرية، والدكتور مصطفى محمود مدير مرفق الإسعاف، بالإضافة إلى ممثلين بجامعة الأزهر ومديري الإدارات الصحية والمستشفيات المركزية والعامة بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم تشغيل 14 مستشفى مركزية وعامة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، بالإضافة إلى مستشفى عزل أبوتيج والراجحي بجامعة أسيوط والمدينة الجامعية للطالبات.