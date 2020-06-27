"اتحاد العمال العرب": ثورة 30 يونيو أعادت للأمة العربية توازنها

بعث الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن، برسالة إلى قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة، يهنئ فيها جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبا وعمالا، بمناسبة الاحتفالات بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو 2013 المجيدة.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي يمثل اتحاده نحو 100 مليون عامل عربي، في تصريحات له اليوم، إن هذه الذكرى تجسد تلاحم قوى الشعب بكل نسيجه الاجتماعي، مع قواته المسلحة الباسلة، لمواجهة خطر الإرهاب، والتطرف، والعنف الذي كاد أن ينال من مصر، في ظل حكم الإخوان، الذين صنفتهم الحكومة المصرية وشعبها، كجماعة الإرهابية.

وأكد "غصن" أن ثورة 30 يونيو المجيدة، التي خرج فيها الشعب بحماية من الجيش والشرطة وجميع الأجهزة الأمنية، أنقذت مصر، وأعادت للأمة العربية توازنها مرة أخرى، ومساندتها نحو مقاومة الإرهاب، ولعب دورها المحوري في القضية الفلسطينية، ومواجهة انعكاسات الصراعات والسياسات العالمية على المنطقة العربية.

ودعا "غصن"، عمال مصر بقيادة الاتحاد العام لنقابات العمال، بمضاعفة الجهود من أجل دفع عجلة الإنتاج والتكاتف والتضامن من أجل الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة والحفاظ علىً مكتسباتهم بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار والتنمية لشعب مصر.