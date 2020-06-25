برلماني: الرئيس السيسي أنقذ المنطقة العربية في 30 يونيو

أكد محيي بدراوي، مستشار الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن ذكرى ثورة 30 يونيو فخر للمصريين والأمة العربية، والتي أنقذ فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي المنطقة العربية بأكملها من مصير مُظلم عندما انحاز إلى إرادة الشعب المصري ومطالبة العادلة التي نادي بها منذ 7 سنوات عندما خرج في جميع الشوارع والميادين العامة بكل أنحاء الجمهورية في 30 يونيو 2013 للمطالبة بعزل محمد مرسي وجماعته من السلطة.

وقال محيي بدراوي إن "ثورة 30 يونيو" جاءت لتبني وطنًا، وتصحح مسارًا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين، الذين هتفوا ضد "سماسرة الأوطان" وسارقي الأحلام، ليستردوا "مصر الحرة".

وأضاف مستشار برلمانية الوفد، "لقد نجح المصريون في هذه الثورة في الوقوف أمام موجةَ التطرف والفرقة، التي كانت تكتسح المنطقة وقالوا كلمتهم لإنقاذ المنطقة من جماعة فرضت نفسها على مقدرات البلاد وحولت مصر بلد الأمن والأمان لمسرح للعمليات الإرهابية وسفك الدماء وتخريب مؤسسات الدولة ولكن كان لشعب مصر، كعادته عبر التاريخ، الكلمة الفصل والقول الأخير لتبدأ الدولة المصرية الحديثة عهد جديد من الإنجازات ومواجهة الإرهاب لتبقى مصر بلد الأمن والأمان بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".