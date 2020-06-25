نيسان تعلن عن إطلاق Kicks الجديدة بالأسواق بدءً من 30 يونيو

أعلنت نيسان عن طرح نيسان Kicks الجديدة، وهي سيارة دفع رباعي تتميز بمحرك كهربائي بالكامل وتكنولوجيا مساعدة السائق المتقدمة، للبيع في 30 يونيو.

تقدم Kicks للعملاء قيادة قوية وهادئة وزيادة الثقة على الطريق بفضل مجموعة نقل الحركة الكهربائية من نيسان e-POWER ومساعدة السائق ProPILOT، وكلاهما ميزات قياسية.

وتزيد متعة القيادة هو القدرة على التسارع والتباطؤ من خلال تشغيل دواسة الوقود فقط. تتميز Kicks بتصميم خارجي نشط ومستقبلي، في حين يوفر التصميم الداخلي الفسيح والأنيق مساحة واسعة للركاب والأمتعة.

ويتميز نظام e-POWER 1 الحائز على جوائز بمحرك كهربائي يوفر الطاقة مباشرة للعجلات، ويضمن التحكم الأمثل في التوقيت تشغيل المحرك فقط عند الضرورة، مما يعزز هدوء السيارة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لنيسان، أساكو هوشينو: "تضيف نيسان كيكس تجربة قيادة جديدة تمامًا إلى قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الذي يزداد شعبية في السوق اليابانية، ولقد ولدت من الأفكار الرائدة التي تلهم نيسان، رؤيتنا لاستخدام التقنيات المتطورة لجلب الإثارة لحياة أكبر عدد ممكن من الناس."