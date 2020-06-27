"إحنا معاكم".. مبادرة تطوعية لطلاب جامعة أسيوط للتوعية بإجراءات الوقاية

أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب عن إطلاق مبادرة طلابية تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وبالتعاون مع اتحاد الطلاب تحت عنوان "احنا معاكم" والتى يتم بمقتضاها اشتراك فريق طلابى من 100 طالب فى المساعدة فى إجراءات الوقاية الشخصية خلال أعمال امتحانات الفرق النهائية الشهر القادم.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن يتم توزيع الطلاب المتطوعين وفق جدول زمني على بوابات الجامعة لتقديم الكمامات ومطهرات الايدى على الطلاب الممتحنين خلال دخولهم لبوابات الحرم الجامعى.

ومن جانبه وجه الطالب محمد عصام الدين رئيس اتحاد طلاب الجامعة دعوته لزملائه الطلاب من سنوات النقل للتطوع فى نشاط المبادرة والتى يشترط فيها أن يكون الطالب من محافظة اسيوط، مشيراً على أنه من يرغب فى الاشتراك عليه ملئ بياناته على الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/1RhRQO_zkxL_zhAbA8TekBL70rgqrpLEgHJRSipwHDP0/edit

وسيتم تسليم المتطوعين من أعضاء الفريق الطلابى "احنا معاكم" بطاقة هوية للتعريف به وتى شيرت باسم المبادرة وذلك لتميز المتطوعين ، إلى جانب تسليم أعضاء الفريق الطلابى شهادة تقدير عن عملهم ودورهم التطوعى فى ختام أعمال الامتحانات.